De koers van GameStop-aandelen is de laatste dagen behoorlijk ingezakt, nadat het aandeel vorige week tot ongekende hoogte steeg. Beleggers wisten de prijs toen flink op te drijven via sociale media. Inmiddels lijkt die hausse voorbij, aangezien het aandeel alleen al op dinsdag 60 procent van zijn waarde verloor.

Vorige week was de aandelenmarkt in rep en roer. De aandelen van gameverkoper GameStop werden binnen enkele dagen fors meer waard. Op het hoogtepunt is een waarde van 483 dollar (401 euro) bereikt. Dit terwijl in de vijf jaren daarvoor het aandeel nooit boven de 35 dollar uitkwam. Aan het begin van dit jaar betaalde je voor een aandeel zelfs maar 18 dollar.

De ongekende stijging werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat veel kleinere beleggers via Reddit opriepen om aandelen GameStop te kopen. De beleggers wilden zo de koers van het aandeel opdrijven en daarmee shortsellers een hak zetten. Deze shortsellers speculeren op een koersdaling en hebben dan ook miljarden verloren door de snelle stijging van GameStop-aandelen. Dit gebeurde ook bij andere aandelen, onder meer van bioscoopketen AMC.

Inmiddels is het aandeel GameStop gezakt naar een koers van 90 dollar. Daarmee is het aandeel in een paar dagen meer dan 80 procent van zijn waarde kwijtgeraakt.

De onlangs aangetreden Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft vooraanstaande toezichthouders bijeengeroepen om te praten over dergelijke extreme fluctuaties op de aandelenmarkt. Het gaat onder meer om bankentoezichthouder Federal Reserve (Fed) en de Securities and Exchange Commission (SEC), die toezicht houdt op onder meer de aandelenhandel.