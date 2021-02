Amazon-oprichter Jeff Bezos stopt dit jaar als CEO van het bedrijf. Bestuursvoorzitter Andy Jassy zal hem vanaf het derde kwartaal vervangen. Bezos zal op zijn beurt voorzitter van de raad van bestuur van Amazon worden, meldt het bedrijf dinsdag.

Bezos wil in de rol van bestuursvoorzitter zijn energie en aandacht richten op nieuwe producten en initiatieven. Hij draagt het stokje met een gerust hart over aan Jassy: "Andy is goed bekend binnen het bedrijf en al bijna net zo lang bij Amazon als ik. Hij zal een uitstekende leider zijn en hij heeft mijn volledige vertrouwen", schrijft hij.

Bezos richtte Amazon op in 1994. Onder zijn leiding groeide de online boekhandel uit tot het grootste handelsbedrijf op het internet, dat producten verkoopt over de hele wereld. In januari had het bedrijf een geschatte marktwaarde van een miljard dollar (830 miljoen euro).

De man zelf is een van de rijkste personen op aarde. Recent mocht hij zich nog echt de rijkste man van de planeet noemen, maar hij is inmiddels voorbijgestreefd door Tesla-baas Elon Musk. Musk profiteerde er vooral van dat zijn aandelen in de elektrische autobouwer in rap tempo flink meer waard zijn geworden.