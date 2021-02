Uber trekt 1,1 miljard dollar (zo'n 915 miljoen euro) uit voor Drizly, een platform voor de handel in alcohol. Drizly wordt onderdeel van het snel groeiende bedrijf Uber Eats.

Sinds het begin van de coronapandemie legt Uber zich nog meer toe op andere diensten dan de taxiritten waar het bedrijf bekend mee is geworden. Het bedrijf is al boodschappen, pakketjes en medicijnen gaan bezorgen, naast de al langer bestaande maaltijdservice.

Uber Eats draagt sinds het tweede kwartaal van vorig jaar al meer aan de omzet bij dan de traditionele deelrittendienst. Die heeft het sindsdien nog moeilijker gekregen door nieuwe maatregelen tegen het coronavirus in veel landen.

Drizly is een grote groeier. Het bedrijf boekte recent een omzetgroei van 300 procent op jaarbasis en is in veertienhonderd Noord-Amerikaanse steden actief.

Overigens heeft Drizly ook een tak die onder de naam Lantern in enkele steden cannabis verhandelt. Lantern maakt geen deel uit van de overname.