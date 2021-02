De Autoriteit Financiële Markten (AFM) praat met brokers over de handel in het aandeel GameStop. Brokers als BinckBank en DeGiro beperkten de afgelopen dagen de handel in dat Amerikaanse aandeel, nadat het door een hausse aan aankopen door kleine beleggers tot ongekend grote hoogten was opgestuwd.

De AFM benadrukt dat ondernemingen de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat de handel goed verloopt en om daarbij de belangen van alle beleggers af te wegen. Uitzonderlijke situaties kunnen een reden zijn om bepaalde orders niet meer uit te voeren en de AFM wil daarom weten hoe die beslissing bij de brokers verlopen is.

De Amerikaanse gameswinkel werd massaal gekocht nadat daartoe was opgeroepen op het forum Reddit. Beleggers wilden shortsellers, die profiteren van waardedalingen van aandelen, een hak zetten.

Ook in de Verenigde Staten kijken toezichthouders naar opgelegde beperkingen. Zo onderzoekt de Amerikaanse SEC broker Robinhood.

Overigens is het aandeel GameStop op de beurs in New York nu weer in rustiger vaarwater terechtgekomen. Het staat na de opening op dinsdag op 108,99 dollar, een kwart van het topniveau van vorige week.