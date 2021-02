Woningbezitters die een energielabel willen aanvragen, krijgen te maken met lange wachttijden doordat er te weinig adviseurs zijn, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH) dinsdag. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft inmiddels aangekondigd diverse regels te veranderen om te voorkomen dat de doorstroming op de woningmarkt in gevaar komt.

Eigenaren die hun woning te koop willen zetten, moeten een energielabel hebben. Tot eind vorig jaar kon je dat online afhandelen, maar sinds begin dit jaar moet je een energieadviseur laten langskomen.

Niet alleen is dit enkele honderden euro's duurder, het zorgt ook voor langere wachttijden. Het aantal gekwalificeerde adviseurs is namelijk veel te klein om alle aanvragen te kunnen afhandelen en bovendien zijn ze moeilijk te vinden.

Een bijkomend probleem is dat het energielabel moet worden vermeld in de advertenties waarin eigenaren hun woning te koop aanbieden, zoals de advertenties op Funda. Daardoor moeten veel eigenaren wachten met het aanbieden van hun woning totdat ze het label hebben. Daardoor bestaat de vrees dat de doorstroming op de woningmarkt stokt, omdat de bezitters hun huis of appartement pas later in de verkoop kunnen zetten.

De minister heeft daarom al een maand na invoering van de nieuwe regels besloten die te wijzigen. Zo verdwijnt de verplichting om al bij een advertentie het energielabel te moeten vermelden. Tevens wil Ollongren het voor woningeigenaren makkelijker maken om adviseurs te vinden.

Ook neemt ze maatregelen om het aantal gekwalificeerde adviseurs op korte termijn te vergroten. Dit moet ervoor zorgen dat in april vijftienhonderd adviseurs bij zijn gekomen. Volgens de VEH zijn er nu slechts 139.