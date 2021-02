Ervan uitgaande dat het kabinet dinsdagavond inderdaad aankondigt dat winkels klanten bestellingen mogen laten afhalen, begint de bakker van de HEMA vanaf volgende week weer met taarten bakken en trekken ketens als Blokker en ICI Paris de stekker uit de eigen bezorgdiensten. IKEA tuigt een drive through op en Primera kan weer boeken verkopen.

"De bakkerijen kunnen dan weer open en taarten bakken", zegt een woordvoerder van HEMA tegen NU.nl in de aanloop naar de persconferentie. De keten kan dan ook weer andere versproducten leveren, want dan was logistiek gezien te ingewikkeld om bij online bestellen en bezorgen te regelen.

De winkels van Primera zullen de deuren 'openen' voor het afhalen van spullen. "Het is een stuk logischer dat klanten een boek bij ons kunnen bestellen en afhalen, in plaats van dat ze hetzelfde boek bij bol.com moeten bestellen en dan bij ons PostNL-punt komen afhalen", zegt directeur Gert van Doorn van Primera.

Het personeel van de winkels in huishoudelijke spullen van Blokker ging toen de lockdown van kracht werd, zelf spullen bezorgen bij klanten. "Daar stoppen we weer mee zodra click & collect wordt toegestaan", zegt een woordvoerder. "We boden altijd al click & collect aan en dat werkt heel goed voor ons." Of alle Blokker-filialen dit zullen aanbieden, wordt nog bekeken.

"Dat hangt mede af van de geografische spreiding van de winkels." Ook parfumerieketen ICI Paris stopt weer met wat zij hadden omgedoopt tot 'click & deliver' zodra het sein op groen staat voor afhalen in de winkel. "Dan kunnen we toch weer wat meer gepersonaliseerde service leveren. Bijvoorbeeld met het verstrekken van samples."

'Genoeg tijd gehad om het voor te bereiden'

IKEA tuigt een drive through op. "Vergelijkbaar met een fastfoodrestaurant", zegt de woordvoerder van de woonwinkelketen. Klanten kunnen spullen bestellen via de site of app en krijgen als het artikel er is een e-mail met een tijdslot. "Bij de winkel geven borden dan aan waar mensen kunnen parkeren of wachten, waarna zij via die e-mail kunnen 'inchecken'."

Een medewerker van IKEA komt de spullen dan brengen, zet die neer en de klant kan ze zelf inladen. "We kijken er erg naar uit dat het weer mag, hopelijk gebeurt dat ook." Zelfs Action, dat geen webwinkel heeft, creëert een mogelijkheid waarbij klanten online een soort boodschappenlijstje kunnen maken, zo liet een woordvoerder al eerder weten. Wel moet dan bij de winkel nog afgerekend worden als de spullen worden opgehaald.

"We zijn overal wel op ingericht", zegt de woordvoerder van de HEMA, die geen problemen voorziet met drukte. "We hebben genoeg tijd gehad om het voor te bereiden. We hebben veel geleerd in een jaar."