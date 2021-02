De coronacrisis heeft de omzet en winst van pakketbezorger UPS in 2020 flink opgedreven, blijkt uit dinsdag gepresenteerde jaarcijfers. De omzet steeg met ruim 14 procent naar 84,6 miljard dollar (70,25 miljard euro) en de winst met 7 procent naar 8,7 miljard dollar.

Ook tijdens het drukke feestdagenseizoen bleven consumenten de winkelstraat mijden. Het Amerikaanse bedrijf voerde mede daardoor de resultaten in het vierde kwartaal verder op ten opzichte van een jaar eerder.

"Onze financiële prestaties overtroffen onze verwachtingen", zei topvrouw Carol Tomé. Buiten de Amerikaanse thuismarkt groeide het aantal dagelijks verwerkte pakketjes met bijna 22 procent.

De omzet van UPS steeg in het vierde kwartaal met 21 procent tot 24,9 miljard dollar in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De nettowinst klom met 26 procent tot 2,3 miljard dollar. In het afgelopen kwartaal begon het bedrijf ook met het vervoer van coronavaccins.