Alibaba-topman Jack Ma wordt door de Chinese overheid niet langer gezien als een 'vooraanstaande ondernemer'. Zijn naam wordt niet genoemd in een artikel van Shanghai Securities News dat 's lands ondernemers bejubelt. Zijn relatie met de regering is al een tijd verzuurd.

Net voor de Chinese e-commercegigant Alibaba dinsdagmiddag resultaten over het vierde kwartaal publiceert, krijgt oprichter Jack Ma een nieuwe tegenslag te verwerken. In een voorpagina-artikel van de overheidskrant Shanghai Securities News, dat gaat over technologie-ondernemers die belangrijk zijn voor de Chinese economie, wordt met geen woord over hem gerept. Wel wordt er met veel egards verwezen naar Huawei-CEO Reng Zhengfei en Xiaomi-baas Lei Jun.

Het botert al even niet meer tussen de Chinese overheid en Ma. Sinds eind oktober was de ondernemer plots vermist voor zo'n drie maanden na een kritische speech over de Chinese financiële sector. Er werd gespeculeerd dat hij in de gevangenis zat of zelfs dood was. Eind januari verscheen hij weer in het openbaar met een videoboodschap, maar sindsdien is opnieuw niets meer van hem vernomen.

China zette daarnaast ook de megabeursgang van financiële dochter Ant op pauze en vraagt de groep nu om zich te heroriënteren. Het bedrijf moet meer focussen op zijn verlieslatende betaaldiensten en minder op zijn winstgevende bankactiviteiten, waaronder kredietverlening en verzekeringen.

Alibaba komt om 13.30 uur Nederlandse tijd met cijfers voor het afgelopen kwartaal. Analisten rekenen op een omzet van zo'n 200 miljard dollar, geholpen door de winkelsluitingen tijdens de coronacrisis.