Supermarkten en webwinkels zien sinds de lockdown een verhoogde vraag naar kaarsen, lucifers en batterijen. Dat leidt bij de grote supermarktketens zoals Albert Heijn en Jumbo zelfs nu en dan tot lege schappen. Bol.com meldt desgevraagd 500 procent meer vraag naar kaarsen en drie keer zoveel aankopen van batterijen.

De winkels vragen de consumenten niet waarom ze een bepaald product kopen. "We denken dat kaarsen gewild zijn om het thuis gezelliger te maken", zegt de woordvoerder van bol.com. "Omdat we veel meer tijd thuis doorbrengen."

De woordvoerder vermoedt dat de hogere vraag naar batterijen ook te maken heeft met het feit dat we massaal thuiswerken en de kinderen meer binnenshuis blijven. "Die spelen daardoor vaker met speelgoed, dat veelal op batterijen werkt."

Dat de belangstelling voor batterijen samenhangt met dat we meer thuis zijn, is ook het eerste dat Ron van Essen van Batterijen Expert te binnen schiet. "We gebruiken de afstandsbediening waarschijnlijk meer, maar dat is wel het soort batterijen dat lang meegaat", tekent hij daar meteen bij aan. "Het speelgoed van kinderen verbruikt wel veel batterijen, dus het zou goed kunnen dat dat ermee te maken heeft."

Ook de batterijenexpert ziet dat er wat meer vraag is naar gangbare batterijen, die ook in de supermarkt te koop zijn. "Het zou ook kunnen komen doordat meer verwenartikelen worden gebruikt", merkt Van Essen op. "Die draaien ook op gewone batterijen."

Ten slotte zijn winkelketens die normaliter batterijen verkopen, zoals Action, Blokker en HEMA, noodgedwongen gesloten.