Nadat de Britse oliegroep BP dinsdagochtend zijn eerste jaarverlies in tien jaar moest opbiechten, kondigt nu ook zijn Amerikaanse evenknie ExxonMobil aan dat het alleen al in het vierde kwartaal van 2020 een verlies van 20 miljard dollar (16,6 miljard euro) in de boeken heeft gezet. De coronacrisis is de belangrijkste schuldige daaraan.

BP verloor het afgelopen jaar 5,7 miljard dollar (4,7 miljard euro) en dat was voor de eerste keer sinds 2010, het jaar waarin de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon plaatsvond. Toen leidde een ontploffing op dat platform ertoe dat er gedurende enkele maanden zo'n 6,4 miljoen liter olie per dag de zee in vloeide.

Bij ExxonMobil was het verlies nog veel dramatischer. In het jongste kwartaal verloor de oliegigant 20 miljard dollar, over het hele jaar kwam dat op 22,4 miljard. Het bedrijf had in 2020 geen enkel winstgevend kwartaal. Ter vergelijking, in het vierde kwartaal van 2019 boekte ExxonMobil 5,6 miljard dollar winst, over het hele jaar 14,3 miljard. Het is voor het eerst in veertig jaar dat de Amerikaanse oliegigant rode cijfers schreef.

De coronacrisis is de grootste boosdoener daarvan. Sinds het leven in maart tot stilstand is gekomen en wereldwijd lockdowns werden afgekondigd, wordt er veel meer thuis gewerkt. Daardoor was er minder woon-werkverkeer en ook minder vraag naar olie. Exxon moest mede daardoor grote afboekingen doen op bezittingen.

In april ging de prijs van een vat WTI-olie, de Amerikaanse standaard, zelfs even onder nul. Ondertussen is die prijs wel weer gestegen naar iets meer dan 50 dollar per vat, maar dat is nog altijd lager dan aan het begin van 2020.

Voor het komende jaar verwachten beide bedrijven dat de vraag weer zal aantrekken nu iedereen langzaam maar zeker gevaccineerd wordt, maar exacte vooruitzichten geven ze niet.