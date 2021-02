De Amerikaanse oliegroep BP boekte over 2020 een operationeel verlies van 5,7 miljard dollar (4,7 miljard euro), tegenover 10 miljard dollar winst een jaar eerder. De coronacrisis is de belangrijkste schuldige daaraan. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het Britse bedrijf dinsdag heeft gepubliceerd.

Het is de eerste keer sinds 2010, het jaar waarin de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon plaatsvond, dat BP een jaarverlies boekt. Toen leidde een ontploffing op dat platform ertoe dat er gedurende enkele maanden in totaal zo'n 6,4 miljard liter olie de zee in vloeide.

In 2020 was echter de coronacrisis de boosdoener. Sinds het leven in maart tot stilstand is gekomen en wereldwijd lockdowns werden afgekondigd, wordt er veel meer thuis gewerkt. Daardoor was er minder woon-werkverkeer en ook minder vraag naar olie.

In april ging de prijs van een vat WTI-olie, de Amerikaanse standaard, zelfs even onder nul. Ondertussen is die prijs wel weer gestegen naar iets meer dan 50 dollar per vat, maar dat is nog altijd lager dan aan het begin van 2020.

In het tweede kwartaal dook BP fors in de min, met een verlies van 6,7 miljard dollar. In de kwartalen erna wist het bedrijf weer winst te maken. Daardoor bleef het totale jaarverlies enigszins beperkt. Zo boekte het oliebedrijf in het laatste kwartaal van vorig jaar een winst van 115 miljoen dollar, al was dat nog altijd stevig onder de verwachtingen. Experts hadden gegokt op 285,5 miljoen dollar.

Voor het komende jaar verwacht BP dat de vraag weer zal aantrekken nu iedereen langzaam maar zeker gevaccineerd wordt, maar exacte vooruitzichten geeft het bedrijf niet.