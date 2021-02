Schoenenverkopers moesten het vanwege de pandemie vorig jaar met 21 procent minder omzet doen, meldt branchevereniging INretail dinsdag aan NU.nl op basis van cijfers van de MKB Shoescan. In de laatste weken van het jaar, waarin de winkels dicht moesten, halveerden de verkopen zelfs bijna. Toch gloort er hoop. Maandag werd bekend dat het kabinet waarschijnlijk binnenkort click & collect toestaat.

Dat zou alvast wat verlichting brengen, denkt Dave Quadvlieg, schoenenspecialist bij INretail. "Het is een eerste stap op weg naar heropening. Het zou mooi zijn als ook 'private shopping' weer wordt toegestaan. Daarbij kan een klant een afspraak maken voor een een-op-eencontact met de verkoper in de winkel, op een vooraf vastgesteld tijdstip. Dat is met name handig voor ouderen die schoenen willen kopen waarbij maatwerk nodig is."

Deze eerste versoepeling zou positief zijn voor een sector die hard is getroffen door de coronacrisis. Bij de uitbraak in maart vorig jaar kregen de schoenenverkopers al meteen een dreun van -31,6 procent van de verkopen voor de kiezen. Ook de maand april was slecht.

"Alleen in juli en augustus werden meer schoenen verkocht dan in 2019", aldus Quadvlieg. "Dat kwam onder meer doordat mensen minder op vakantie gingen, maar wel geld te besteden hadden. Dat gaven ze onder andere uit aan schoenen. Maar toen de vakantie voorbij was en het aantal besmettingen opliep, bleven mensen vaker thuis uit angst voor een besmetting en zag je de verkopen weer dalen."

Feestmaand werd dramamaand

Omdat de besmettingscijfers in het najaar steeds verder stegen, besloot het kabinet medio december om niet-essentiële winkels te sluiten. Ook de schoenenverkopers moesten hun deuren dicht doen, nota bene vlak voor de kerstdagen. Daardoor werden de laatste twee weken van het jaar dramatisch, met een min van 46,2 procent.

Weliswaar werd online meer verkocht (+46 procent in december), maar dat was zeker niet genoeg om de daling van offline te compenseren. "Daar kwam nog bij dat vervoerders het zó druk hadden rond de feestdagen, dat ze niet alle online bestelde schoenen op tijd konden leveren. Veel kleinere zaken zijn daarom zelf gaan bezorgen."

De coronacrisis zorgde wel voor een opvallende verschuiving. Nederlanders kochten in coronatijd vooral veel sneakers en pantoffels, vanwege het vele thuiswerken. Ook kochten mensen veel wandelschoenen. Daar tegenover stond dat de verkoop van nettere schoenen juist inzakte, omdat feesten en officiële gelegenheden niet doorgingen.

Sector gaat nog klappen krijgen

Ook 2021 zal een lastig jaar zijn voor de schoenenverkopers, verwacht Quadvlieg. De lockdown is nog in volle gang en dat klanten binnenkort de schoenen mogen afhalen, zorgt slechts voor een beetje verlichting. "Veel bedrijven hebben onvoldoende geld om de nieuwe voorjaarscollectie te kunnen aanschaffen, doordat ze de wintercollectie grotendeels niet hebben kunnen verkopen, of tegen zeer lage prijzen."

Het kabinet heeft weliswaar een uitgebreid coronasteunpakket opgetuigd, met onder meer een tegemoetkoming in de loonkosten en andere vaste lasten. "Maar dat is lang niet voldoende om alle kosten te dekken", vertelt Quadvlieg. Daar komt nog bij dat winkeliers het afgelopen jaar uitstel van betaling hebben gekregen voor een aantal facturen. "Maar vroeg of laat moet je die facturen toch betalen. Daarom denk ik dat de sector nog klappen gaat krijgen."