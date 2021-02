De detailhandel heeft in het vierde kwartaal een 55,6 procent hogere omzet uit internetverkoop gehaald dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is de recordstijging uit het eerste kwartaal van 2020 (54,9 procent) verbroken.

Vooral verkopers die internetverkoop erbij doen, naast de stenen winkel, zagen de omzet uit de webshop exploderen: de stijging bedroeg 71 procent op jaarbasis. Voor pure internetverkopers zoals postorderbedrijven was de omzetgroei 44,5 procent.

De totale omzet van de detailhandel lag in het vierde kwartaal ondanks de nieuwe lockdownmaatregelen 4,5 procent hoger dan een jaar eerder. Er zijn wel grote verschillen tussen de sectoren.

Voedselverkopers boekten 7,3 procent meer omzet, waarbij supermarkten +7,6 procent) het wat beter deden dan speciaalzaken zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen (+6,0 procent). Ook doe-het-zelf- en meubelwinkels boekten in de laatste drie maanden van het jaar omzetstijgingen maar voor deze zaken was de periode juli tot en met september relatief beter.

Dramatische omzetdalingen deden zich in het vierde kwartaal vooral voor bij kledingzaken (-26,9 procent) en winkels in schoenen en lederwaren (-26,5 procent).