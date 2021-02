Nederlanders kochten in januari maand 20 procent minder auto's vergeleken met een jaar eerder. Er werden in januari 35.193 nieuwe auto's geregistreerd, tegenover 44.016 een jaar geleden, zo blijkt uit cijfers van brancheorganisatie BOVAG.

Het was de slechtste januarimaand van de eeuw wat betreft de autoverkoop in ons land. Dat is voor een groot deel het gevolg van de lockdown, die leidde tot een sluiting van alle showrooms. Daardoor kunnen er geen auto's meer afgeleverd worden in de winkel en kunnen verkopers ook niemand meer ontvangen in het bedrijf.

BOVAG verwacht echter dat de beslissing van het kabinet om winkels te openen voor afhaalservice de verkoop weer zal opdrijven de komende maanden.

Er is nog een andere belangrijke reden voor de sterke terugval: normaal is januari een topmaand voor de autoverkoop, maar sinds 2013 schuift die piek steeds meer op naar december. Sinds dat jaar worden de fiscale bijtellingsregels voor zakelijke rijders namelijk telkens aangepast op 1 januari. Daardoor is het voordeliger om een auto net voor het einde van het jaar te laten registreren, zodat je een jaar langer de tijd hebt om van de bijtelling te profiteren.

Dat maakte van december, met 42.829 registraties, dan weer een absolute topmaand. Nog nooit werden er zo veel wagens verkocht in de laatste maand van het jaar. Over heel 2020 daalde de autoverkoop met een vijfde naar 356.000 wagens.