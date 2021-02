De jaarlijkse vakbeurs Horecava is maandag van start gegaan. Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) opende de beurs traditioneel in de RAI in Amsterdam, maar dit keer online en in het gezelschap van slechts twee andere mensen. Hij denkt dat de beurs volgend jaar weer als vanouds zal zijn en dat de horeca over een maand ook weer open kan.

"Ik denk dat het heel reëel is dat we begin maart de deuren weer kunnen openen", zegt Willemsen tussen de verschillende onlinesessies van de Horecava door. "We hebben in de zomer al laten zien dat het verantwoord kan."

De voorzitter van KHN weet dat in ieder geval aanstaande dinsdag nog niet bekendgemaakt zal worden dat het de beurt is aan de horeca om de deuren weer te openen. "Nu wordt eerst - terecht - afhalen bij de winkels toegestaan en kunnen de scholen weer open. Ergens in de weken daarna zijn wij aan de beurt."

Het is nog maar de vraag of alle horecazaken die medio oktober de deuren moesten sluiten, begin maart weer allemaal opengaan. Faillissementen bleven tot dusver goeddeels uit. "Er zijn misschien niet veel zaken failliet gegaan, maar er zijn ook zaken die gestopt zijn. Daar komt voorlopig niks nieuws voor in de plaats, mensen zien dat nog niet in het straatbeeld", aldus Willemsen.

Dat straatbeeld zal volgens de KHN-bestuurder wel veranderen na de coronacrisis. "Dit is wel de tijd waarin iedereen heel bewust aan het kijken is hoe de winkelstraat eruit moet komen te zien." Volgens Willemsen waren sommige gemeenten in het verleden te kwistig met het uitdelen van vergunningen voor de horeca, "waardoor her en der overkill ontstond".

Dat was ook niet goed voor de horeca, want in die plaatsen werd de spoeling qua omzet dun. Zo werd volgens Willemsen bij woontorens standaard "de onderste plint afgevuld met horeca". Op meer plekken in de steden zou leegstand moeten worden opgevuld met bijvoorbeeld woonruimte. In ieder geval niet met horeca, als dat niet levensvatbaar is."

De Horecava vindt dit jaar uitsluitend online plaats, onder de noemer Horecava Limited. Vorig jaar bezochten 75.000 mensen de horecavakbeurs in de Amsterdamse RAI.