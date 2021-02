De werkloosheid in de eurozone is in december gestabiliseerd ten opzichte van de maand ervoor. Het werkloosheidspercentage bleef die maand staan op 8,3 procent, maakt het statistisch bureau Eurostat maandag bekend.

In de hele Europese Unie is de werkloosheid 7,5 procent, wat neerkomt op zestien miljoen Europeanen zonder werk. Het Nederlandse percentage van 3,9 procent is aan de lage kant, Spanje kent met 16,2 procent veruit het hoogste werkloosheidspercentage.

De vergelijking met december 2019 toont duidelijk de effecten van de coronacrisis. De werkloosheid stond toen op 7,4 procent in de eurozone, op 6,5 procent in de hele EU en op 3,2 procent in Nederland.

Wel is de situatie beter dan in september vorig jaar, toen de werkloosheid volgens de cijfers van Eurostat piekte. Ook zijn de huidige percentages veel lager dan tijdens het dieptepunt van de financiële crisis: eind 2012 en begin 2013 tikte het cijfer in de eurozone de 12 procent aan.

Jeugdwerkloosheid valt in Nederland relatief mee

De hardste klappen vallen in de groep van jongeren tot 25 jaar. In die categorie ging de werkloosheid in de eurozone op maandbasis omhoog van 18,1 naar 18,5 procent, in de EU van 17,5 naar 17,8 procent en in Nederland van 9,4 naar 9,5 procent.

De jeugdwerkloosheid in Nederland is daarmee na die in Duitsland (6,1 procent) de laagste in de hele Europese Unie.