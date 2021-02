De kans is groot dat het winkels vanaf volgende week wordt toegestaan om klanten producten online of telefonisch te laten bestellen, die ze dan vervolgens kunnen ophalen bij de winkel. Ingewijden in Den Haag bevestigen maandag tegenover NU.nl, naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf, dat dit plan wordt besproken.

Volgens de bronnen in Den Haag is het nog niet 100 procent zeker dat het plan doorgaat, maar staat het zeker op de agenda.

"We zijn op de hoogte van deze geluiden", aldus een woordvoerder van brancheorganisatie INretail in reactie op de berichten dat een versoepeling aanstaande is. "Het zou fantastisch zijn als het doorgaat."

De woordvoerder van de brancheorganisatie van winkeliers houdt nog wel een slag om de arm. "We moeten het natuurlijk nog uit de mond van premier Mark Rutte horen op de persconferentie van dinsdag."

Volgens de brancheorganisatie is het veilig te organiseren als wordt gewerkt met tijdvakken waarin klanten hun spullen kunnen afhalen. "We hopen ook dat dit een eerste stap is op weg naar verdere versoepelingen."

Winkelketens worstelen met de online drukte en vervoerders zoals PostNL komen om in het werk sinds de winkels dicht zijn. Veel winkelketens laten sinds de lockdown dan ook het eigen personeel spullen bezorgen, zoals Blokker, Rituals en ICI Paris.

Volgens de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) geeft click & collect de winkeliers een beetje lucht.