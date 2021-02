Kledingmerken Topshop, Miss Selfridge, Topman en HIIT komen in handen van de Britse branchegenoot ASOS, maakt het laatstgenoemde bedrijf maandag bekend. ASOS betaalt 265 miljoen pond (ongeveer 300 miljoen euro) voor de overname van de merken. De winkels en het personeel gaan niet over naar de nieuwe eigenaar, waardoor duizenden banen op de tocht komen te staan.

De vier merken zijn nu nog in handen van het eveneens Britse Arcadia Group. Dat bedrijf heeft het financieel lastig en heeft twee maanden geleden uitstel van betaling aangevraagd. Concurrent ASOS heeft nu toegeslagen door de vier merken over te nemen.

De merken zijn vooral sterk vertegenwoordigd in het Verenigd Koninkrijk. Ook in twee andere markten die voor ASOS van belang zijn, namelijk Duitsland en de Verenigde Staten, zijn de merken aanwezig. Net als in Nederland met onder meer de Topshop-vestiging aan de Kalverstraat in Amsterdam.

De merken Topshop, Topman en Miss Selfridge leden in het vorige boekjaar, dat op 29 augustus 2020 eindigde, een gezamenlijk verlies voor belastingen van 1,8 miljoen pond. Het verlies bij HIIT komt naar schatting uit op 0,4 miljoen pond.

ASOS denkt dat de aangekochte merken een goede aanvulling zijn op de huidige activiteiten van het bedrijf. Het concern wil voor twintigers het nummer 1-bedrijf op het gebied van kleding zijn.