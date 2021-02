De prijs van zilver steeg maandag naar het hoogste punt in vijf maanden. Dat gebeurde na veel berichten hierover op sociale media zoals Reddit. Eenzelfde patroon was vorige week te zien bij aandelen van gameverkoper GameStop, waarvan de koers in korte tijd met maar liefst 1.500 procent steeg.

Veel kleinere beleggers wilden toen zogeheten shortsellers een hak zetten. Dat deden ze door de prijs snel op te drijven. Deze shortsellers speculeerden op een koersdaling van het aandeel GameStop, maar doordat de prijs snel steeg, raakten ze juist veel geld kwijt.

Vermoedelijk proberen de beleggers nu hetzelfde te doen met de zilverprijs, getuige de duizenden recente berichten op Reddit en honderden video's op YouTube waarin wordt gesuggereerd dat een stijging van de zilverprijs grote banken pijn doet.

Spotprijzen van zilver stegen maandag bijvoorbeeld in Azië met 7,4 procent naar 28,99 dollar (23,91 euro) per ounce (31,1 gram). In vergelijking met afgelopen woensdag is de prijs zelfs met 15 procent opgelopen en op het hoogste punt sinds medio augustus uitgekomen. Ook de aandelenkoersen van zilvermijnbedrijven schoten omhoog, terwijl er ook extreem veel werd gehandeld in zilvermunten.