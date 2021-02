Ryanair vervoerde het afgelopen jaar 78 procent minder reizigers dan in 2019. In totaal bracht de Ierse prijsvechter 8,1 miljoen mensen naar hun bestemming, meldt de luchtvaartmaatschappij maandag.

Het bedrijf werd met name in het afgelopen kwartaal hard geraakt, omdat het in de normaal gesproken belangrijke eindejaarsperiode een groot deel van de vloot aan de grond moest houden.

Ryanair leed in de laatste drie maanden van 2020 een verlies van 321 miljoen euro. Het grootste deel daarvan, 306 miljoen euro, was een direct gevolg van de coronacrisis.

De omzet daalde in het laatste kwartaal van vorig jaar met 82 procent. Volgens Ryanair blijft onzeker hoe de situatie er in de nabije toekomst uitziet. Het bedrijf hoopt op een geleidelijk herstel van de vraag, afhankelijk van het tempo van vaccinaties. In de grootste markt, het Verenigd Koninkrijk, gaat dit wat sneller dan in de Europese Unie.