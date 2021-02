Ondanks de harde lockdowns in binnen- en buitenland lijkt het erop dat de Nederlandse industrie herstelt. De Nederlandse productie vertoonde in januari namelijk de grootste groei sinds september 2018, meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) maandag.

De zogenoemde Nevi Inkoopmanagersindex, ofwel de Nevi PMI, is gestegen naar 58.8. In december was de stand nog 58.2. Volgens Nevi zijn de harde stijging van de productie en de toename van de orderportefeuilles duidelijke tekenen van groei.

Ook de werkgelegenheid groeit, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO. "Het aantal banen nam in januari voor de derde maand op rij toe", vertelt Swart. In april 2020, op het dieptepunt van de eerste lockdown, lag het aantal uitzenduren ruim 21 procent lager dan een jaar eerder. "In december was de daling teruggedrongen tot zo'n 4 procent."

Toch zijn er risico's, benadrukt Swart. "Toeleveringsketens staan nog steeds onder druk door de nasleep van de chaotische situatie in het begin van de pandemie, de plotseling sterk stijgende vraag gedurende de laatste maanden en de reisbeperkingen en andere maatregelen tegen het coronavirus", zegt hij. "Langere levertijden kunnen leiden tot tekorten aan bepaalde onderdelen, die de komende maanden de productie zouden kunnen remmen."