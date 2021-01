De reisbranche trekt een eigen plan om vakanties mogelijk te maken zodra de beperkingen daarvoor verminderd worden, zo schrijft De Telegraaf zondag. Door middel van sneltests moet worden voorkomen dat besmette patiënten in het vliegtuig stappen. De sector reageert daarmee op de positie van de overheid.

"Reisorganisaties bereiden nu een concrete exit uit de virusmalaise voor", zegt topman Frank Oostdam van reiskoepel ANVR. Hij hekelt het beleid van de overheid. "Op de ministeries willen ze niet eens praten over manieren om straks veilig op vakantie te kunnen. Dat gaat niet vanzelf, er is weken voorbereiding nodig. Daarom gaan we het zelf doen."

"Vele sectoren hebben het zwaar en doen er alles aan om het hoofd boven water te houden. Maar de reissector is wel het zwaarst getroffen", zo liet de ANVR eerder in januari in gesprek met NU.nl weten.

"Het is wel vreemd dat wij als reissector een ander tijdspad krijgen dan andere sectoren, waarbij steeds wordt gekeken naar wat de huidige situatie is", zei een woordvoerder van de koepel destijds.

'Corona-impasse doorbreken'

De ANVR sluit volgens De Telegraaf een raamcontract af met een leverancier van PCR-testen en antigeentesten. "De combinatie van vaccinaties en verplichte testen bij vertrek en aankomst zijn de sleutel. Alleen zo kunnen we de corona-impasse doorbreken", zegt Oostdam in de krant.

Reisorganisaties zijn daarnaast op locatie zelf stappen aan het nemen. Zo wil Corendon in vakantiegebieden testlocaties voor vakantiegangers regelen. Daar werken de lokale autoriteiten, die ook graag weer toeristen zien komen, aan mee. "Niks doen is geen optie. Er worden quarantainehotels ingericht om positief geteste toeristen op te vangen." TUI heeft het over "coronavrije corridors".