De inkoopmanagersindex (PMI), een eerste graadmeter voor economisch herstel, lag in China in januari op een lager niveau dan in de maand ervoor. Dat meldt het Nationaal Bureau voor Statistiek voor China (NBS) zondag. De daling geldt voor zowel de industrie als de dienstensector.

De PMI voor de industrie daalde van 51,9 in december naar 51,3 de afgelopen maand. Bij een PMI-score van 50 is de situatie onveranderd. Onder de 50 duidt de score op een negatieve trend in de economische groei en een afname van het vertrouwen.

Het getal voor de Chinese dienstensector zakte van 55,7 naar 52,4 in januari.

De daling weerspiegelt de zorgen over de toename in het aantal coronabesmettingen in China de afgelopen maand. Verspreid over het land werden zo'n tweeduizend nieuwe besmettingen vastgesteld.

Ook de viering van het Chinees Nieuwjaar op 12 februari is terug te zien in de PMI. In de aanloop naar dat moment bezoeken vele honderden miljoenen mensen hun geboortestreek, waardoor de economische activiteit op een laag pitje komt te staan.