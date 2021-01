Argentinië wil een deal sluiten met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de torenhoge IMF-schuld van 44 miljard dollar (omgerekend zo'n 36 miljard euro) later terug te betalen. Dat zegt de Argentijnse minister van Financiën Martín Guzmán zaterdag tegen The Wall Street Journal (WSJ).

In ruil voor de versoepelde afbetaling zou Argentinië het begrotingstekort dit jaar willen terugdringen van 8,5 naar 6 procent. Het land weigert echter om over te gaan tot omvangrijke bezuinigingen, een maatregel die het IMF in het verleden wel vaak aan andere landen heeft opgelegd in ruil voor steun.

Door een betalingsregeling te treffen met het IMF hoopt de Argentijnse regering de druk op de economie wat te verlichten. In het plan van de minister zou Argentinië de schuld tien jaar later afbetaald moeten hebben en zou er dit jaar zo'n 5 miljard dollar moeten worden terugbetaald aan het IMF.

Het is overigens niet de eerste keer dat het Zuid-Amerikaanse land met hoge schulden kampt. Argentinië ging in mei vorig jaar voor de negende keer failliet. "We willen de onderhandelingen met het IMF gebruiken om te breken met hoe we zaken in het verleden aanpakten", zegt Guzmán tegen WSJ.

Ironisch is wel dat Guzmán een politieke partij vertegenwoordigt die zich in het verleden meerdere malen heeft uitgesproken tegen het IMF. Zo gaf de partij van Guzmán de VN-organisatie onder meer de schuld van de economisch penibele situatie van het land.