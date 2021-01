Felix Hufeld, het hoofd van de Duitse toezichthouder voor de financiële markten BaFin, stapt op vanwege de rol van BaFin in het Wirecard-schandaal. Dat laat de Duitste minister van Financiën Olaf Scholz vrijdag weten. De positie van Hufeld was onhoudbaar geworden, nadat een medewerker van BaFin werd beschuldigd van handelen met voorkennis in aandelen van Wirecard.

Het vertrek van Hufeld moet de eerste stap worden van een complete reorganisatie van de Duitse markttoezichthouder. Die moet er voor BaFin toe leiden dat het zijn rol van toezichthouder "efficiënter" kan vervullen.

De Duitse betalingsverwerker Wirecard stortte in juni in elkaar toen bleek dat bijna 2 miljard euro op de balans kwijt was en dat het bedrag mogelijk nooit had bestaan. Oud-topman Markus Braun en andere voormalige bestuurders van Wirecard werden gearresteerd op verdenking van onder meer witwassen, boekhoudfraude en vervalsing.

Uit onderzoek van de Europese marktwaakhond ESMA bleek in november al dat het toezicht op Wirecard tekortschoot. BaFin zou misstanden bij Wirecard hebben genegeerd en er zou sprake zijn geweest van handelen met voorkennis door BaFin-medewerkers. Verder zou de toezichthouder zich te veel hebben laten beïnvloeden door het Duitse ministerie van Financiën.