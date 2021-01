De waarde van cryptovaluta bitcoin is vrijdag met zo'n 17 procent gestegen naar 37.000 dollar (30.500 euro) omdat Tesla-eigenaar Elon Musk "#bitcoin" schreef in zijn Twitter-biografie. Het is niet de eerste keer dat Musk via Twitter invloed heeft op de financiële markten.

Door de verandering in de Twitter-biografie naderde de bitcoin zijn hoogste waarde ooit. De waarde van de cryptovaluta verdrievoudigde in de laatste drie maanden van 2020 en steeg in de eerste twee weken van het nieuwe jaar naar een recordwaarde van 41.000 dollar. De afgelopen twee weken is de bitcoinrally weer wat afgekoeld.

Musk is al tijden een groot liefhebber van de cryptomunt. In december vroeg de miljardair en Tesla-eigenaar op Twitter of het mogelijk was om "grote transacties" op de balans van Tesla om te zetten naar bitcoin.

De invloed van Musk reikt verder dan alleen de bitcoin. Dinsdag gaf hij de aandelenkoers van Gamestop Corp, een winkelketen die videogames verkoopt, een zetje door "Gamestonk!!" in een Twitter-bericht te zetten. Het bericht was een verwijzing naar een groep Reddit-gebruikers die de afgelopen week zorgden voor een fikse koersstijging van het bedrijf. De Tesla-eigenaar stuwde de eerder al de aandelenkoers van knutselmarktplaats Etsy omhoog, nadat hij op Twitter deelde dat hij fan was en er een wollen muts op had gekocht voor zijn hond.