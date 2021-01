Het kabinet wil dat dierentuinen die door de coronacrisis in financiële nood zijn gekomen, snel hulp krijgen. Dat zei minister Carola Schouten die verantwoordelijk is voor dierenwelzijn vrijdag. Er is wel een regeling van 39 miljoen euro, maar die ligt nog in Brussel, waar de Europese Commissie de staatssteun eerst moet goedkeuren. "Daar zetten we echt druk op", aldus Schouten.

Ze reageert daarmee op het nieuws dat Diergaarde Blijdorp in het uiterste geval zelfs dieren moet laten inslapen uit geldgebrek. Ook ARTIS zit in de problemen en heeft laten weten dat het drie leeuwen moet verkopen omdat het geen leeuwenverblijf kan bouwen.

Als de dierentuinen de staatssteun daadwerkelijk krijgen, zijn niet meteen alle problemen verholpen. Maar de regeling moet er wel voor zorgen dat de parken, die door de coronamaatregelen geen bezoek mogen ontvangen, hun vaste lasten kunnen blijven betalen. Het gaat het kabinet er vooral om dat de dierenparken genoeg voer kunnen blijven kopen voor hun dieren.

De miljoenen die klaarliggen, zullen een uitkomst bieden, verwacht Schouten. "We willen de dierentuinen steunen. Daarom willen we dat geld snel overmaken. We zetten daar echt druk op. Ze weten dat het urgent is, dus het zal er zeer binnenkort zijn", zegt de bewindsvrouw.