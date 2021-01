De Nigeriaanse tak van Shell moet enkele Nigeriaanse boeren die al dertien jaar tegen het bedrijf procederen een schadevergoeding betalen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vrijdag bepaald. De hoogte van de schadevergoeding moet later worden bepaald.

Het bedrijf is aansprakelijk voor twee olielekkages. De zaak draaide ook nog om een derde claim, maar daar doet het hof later pas een uitspraak over. Dat lek is ontstaan door sabotage en het hof heeft extra informatie nodig om te weten of Shell voldoende heeft gedaan om de pijplijn tegen de sabotage te beveiligen.

Milieudefensie spande de rechtszaak in 2008 namens vier Nigeriaanse boeren aan. De zaak draaide om de lekkages van ondergrondse oliepijpleidingen. Volgens de eisers zijn hun dorpen vrijwel onleefbaar geworden door de lekkages. De vervuilde grond werd onbruikbaar en visgebied ging verloren, waardoor ze hun inkomen verloren.

Shell zei juist dat de lekkages het gevolg zijn van sabotage en dat het bedrijf er daarom niet aansprakelijk voor is. Het bedrijf voerde ook aan dat de vervuiling altijd goed wordt opgeruimd, terwijl de boeren zeggen dat er van dat opruimwerk in de praktijk amper iets terechtkomt. Milieudefensie stelde dat pijpleidingen vaak verouderd zijn en dat Shell te weinig doet om sabotage te voorkomen.

Bij de eerste aanleg, in 2013, kreeg een van de boeren gelijk van de rechtbank. De eisen van de andere boeren werden afgewezen. Beide kampen tekenden beroep aan.