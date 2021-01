De economie van Frankrijk is vorig jaar 8,3 procent kleiner geworden, meldt statistiekbureau Insee vrijdag. De krimp is daarmee aanzienlijk minder groot dan verwacht: Parijs ging uit van een min van 11 procent. In 2019 groeide de Franse economie nog met 1,5 procent.

Na een korte opleving in het derde kwartaal van 2020 kromp de Franse economie in het afgelopen kwartaal weer. In de laatste drie maanden van 2020 ging de economie van Frankrijk er 1,3 procent op achteruit. Ter vergelijking: van juli tot en met september was er nog sprake van een groei van 18,5 procent.

De krimp in het vierde kwartaal van 2020 heeft alles te maken met de nieuwe coronamaatregelen van de Franse overheid. Eind oktober gingen alle niet-essentiële winkels dicht en in december werden de regels aangescherpt met een avondklok. Door die maatregelen konden consumenten hun geld op minder plekken uitgeven en daalden hun uitgaven met 5,4 procent.

Het ziet er niet naar uit dat de Franse economie snel zal opveren. Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus neemt al weken toe en bovendien werd de avondklok begin januari in vijftien departementen vervroegd. In deze gebieden mogen inwoners zich na 18.00 uur niet meer op straat begeven.