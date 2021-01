Twee horecazaken in Den Haag hoeven nog maar de helft van hun huur te betalen tijdens de lockdown, heeft de rechtbank in diezelfde stad deze week bepaald. Omdat het de eerste uitvoerige uitspraak is in een zaak over huurvermindering, kan het vonnis grote gevolgen hebben voor andere horecazaken.

Dat schrijft Het Financieele Dagblad op basis van de uitspraak. Volgens deskundigen die de krant sprak kunnen andere restauranthouders, cafébazen en winkeliers dankzij deze uitspraak makkelijker zelf huurkorting afdwingen.

De zaak was aangespannen door een particuliere belegger die in Den Haag twee panden verhuurt aan cafébazen. De belegger stapte naar de rechter omdat de cafébazen een huurachterstand hadden en hij eiste dat ze uit hun pand zouden worden gezet. De huurders zeiden op hun beurt dat ze de huur niet meer konden betalen door het omzetverlies door de coronacrisis.

Maar volgens de rechter konden zowel de belegger als de cafébazen de lockdowns niet voorzien toen ze hun huurcontract sloten. Daarom moeten ze de pijn eerlijk verdelen. Tijdens de lockdowns hoeven ze daarom nog maar de helft van hun huur te betalen, en voor de periode dat de cafés hun deuren 's avonds eerder moesten sluiten, krijgen ze een huurkorting van 25 procent.

"Het is een heel belangrijk signaal van de rechters", zegt algemeen directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen het FD. Maar hij raadt andere horecaondernemers niet aan om massaal nog maar een deel van hun huurprijs te betalen. Daarmee ontstaan alleen maar conflicten, zegt hij.