Verschillende leden van het Amerikaanse Congres willen via hoorzittingen meer inzicht krijgen over het bijzondere koersverloop van een aantal aandelen op de beurs, waaronder GameStop en bioscoopketen AMC. Kleine beleggers verzamelden zich de afgelopen dagen via sociale media om de beurswaarde van min of meer afgeschreven bedrijven fors op te voeren, ten koste van grote hedgefondsen, die miljarden dollars zagen verdampen.

Via de pagina WallStreetBets op het forum Reddit roepen particuliere beleggers elkaar op om massaal aandelen te kopen van bedrijven die te kampen hebben met zogenoemde short sellers, oftewel beleggers die speculeren en hopen op een koersdaling. Daardoor steeg de waarde van winkelketen voor videospellen GameStop in één week tijd met 1.000 procent.

Volgens de voorzitter van de commissie voor de financiële sector in het Huis van Afgevaardigden, Maxine Waters, is er meer uitleg nodig over de recente ontwikkelingen. Ze wijst daarbij ook op de vermeende kwalijke rol van hedgefondsen, investeringsfirma's die meer risico nemen met complexe handelsstrategieën om maximale winst de behalen.

"We moeten hedgefondsen aanpakken die met hun onethische gedrag de recente schommelingen hebben veroorzaakt en we moeten de markten in het algemeen onderzoeken", aldus de Democraat Waters. Ze voegde eraan toe dat de rol van online beleggingsapps moeten worden onderzocht, naast het feit dat investeren voor particulieren steeds meer als spelletje wordt gepresenteerd.

De aanstaande voorzitter van de Senaatscommissie voor de bankensector, Sherrod Brown, kondigde ook een hoorzitting aan over de recente gekte op de Amerikaanse aandelenbeurzen. "Mensen op Wall Street geven alleen maar om de regels als zij degene zijn die pijn lijden. Amerikaanse arbeiders weten al jaren dat het systeem op Wall Street kapot is, want zij betalen de prijs", aldus Brown.

Kritiek op beleggingsapp Robinhood

Zowel bij Democraten als Republikeinen is er felle kritiek op de populaire beleggingsapp Robinhood. Die besloot dat zijn klanten niet langer aandelen van GameStop en bepaalde andere bedrijven konden bijkopen na het stormachtige koersverloop van de afgelopen dagen. De openbaar aanklager van New York, Letitia James, kondigde aan de kwestie te onderzoeken.

Via Twitter verdedigde Robinhood-oprichter Vlad Tenev de beslissing door te wijzen op de kapitaalvereisten waar de app als tussenpersoon voor aandelenhandel aan moet voldoen. Het ongestoord laten doorgaan van de massale inkoop van GameStop-aandelen zou te grote risico's met zich meebrengen.

"Sommige van de financiële vereisten fluctueren op basis van de koersschommelingen in de markt, en ze kunnen in de huidige omstandigheden substantieel zijn", schreef Tenev. "Deze vereisten zijn er om beleggers en markten te beschermen, en we nemen onze verplichtingen zeer serieus."