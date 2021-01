Nederlanders hebben afgelopen jaar 42 miljard euro gespaard, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag. Dat is twee keer zoveel als het jaar ervoor. Oorzaken zijn volgens de bank de toegenomen economische onzekerheid en de lockdownmaatregelen. Het totale spaarbankboekje van alle Nederlanders samen bedroeg eind vorig jaar ruim 487 miljard euro.

`Het overgrote deel van het gespaarde geld kwam in 2020 terecht op betaalrekeningen (20 miljard euro) en spaarrekeningen waarbij het geld vrij op te nemen is (21 miljard euro). Het overige geld gebruikten Nederlanders om te beleggen of om schulden af te lossen.

Het is zeer ongebruikelijk dat er in één jaar zoveel wordt gespaard. Zo spaarden Nederlanders in 2019 iets meer dan 20 miljard euro en dat was al fors hoger dan de jaren daarvoor, waarin veelal minder dan 10 miljard euro aan de spaarpot is toegevoegd.

"De belangrijkste oorzaak voor de exceptionele toename in 2020 is de coronacrisis", aldus DNB in een toelichting. "Het beschikbare inkomen van de meeste huishoudens bleef mede door de omvangrijke overheidssteun op peil, terwijl de (gedeeltelijke) lockdowns en economische onzekerheid zorgden voor een forse daling van de consumptie."

Grotere toename van spaargeld in mei

Opvallend is dat er in de maand mei een grotere toename van het spaargeld was dan gebruikelijk. Dat is de maand waarin veel Nederlanders hun vakantiegeld krijgen. In 2020 kwam dat geld veel vaker terecht op spaarrekeningen dan in andere jaren, meldt DNB.

Tevens wijst DNB erop dat in de tweede helft van het jaar het spaarsaldo in vrijwel elke maand toenam. Normaal gesproken is dat de periode waarin Nederlanders juist minder sparen en hun geld uitgeven aan vakanties, feestdagen en extra aflossingen doen op hun hypotheek. Maar in 2020 werd ook tussen begin juli en eind november flink wat opgepot.

De maand december was ondanks alles een uitzondering. Coronacrisis of niet, de feestdagen waren voor velen toch weer aanleiding om het spaarvarken om te keren.