De handel in aandelen van gameverkoper GameStop is donderdag tijdelijk stilgelegd op verschillende beleggingsplatforms, waaronder Robinhood. Ook de handel in diverse andere aandelen, onder meer die van bioscoopketen AMC en luchtvaartmaatschappij American Airlines is tijdelijk stopgezet. De besluiten volgden op ongewone koersschommelingen van de betreffende aandelen.

De laatste dagen is er veel te doen rondom GameStop en diverse andere aandelen. De koersen vertonen zeer opvallende patronen. Zo schoot de koers van de gamewinkelketen in de voorbije weken met maar liefst 1.700 procent omhoog naar zo'n 230 dollar (ongeveer 190 euro), om vervolgens weer zeer hard te dalen. Dit terwijl het aandeel daarvóór jarenlang minder sterk fluctueerde en niet boven de 35 euro uitkwam.

Het vermoeden bestaat dat de koers wordt beïnvloed door berichten van GameStop-beleggers op het sociale medium Reddit, waarin zij het bedrijf prijzen. Volgens verschillende marktvolgers zouden ze dat doen om de zogeheten 'short sellers' een hak te zetten. Dit zijn beleggers die speculeren op een daling van een aandeel. Een sterke stijging is voor hen juist zeer nadelig.

Diverse investeringsmaatschappijen die hadden gespeculeerd op een koersdaling hebben door de plotselinge stijging al veel geld verloren. Niet alleen met GameStop-aandelen, maar ook met onder meer aandelen van BlackBerry en American Airlines.

Onder meer de platforms Robinhood en Interactive Brokers hebben de handel stopgezet vanwege de "recente volatiliteit". Woensdag zei Nasdaq-baas Adena Friedman ook al dat ze de handel in bepaalde aandelen zal stilleggen bij ongewone handelsactiviteiten in combinatie met veel socialemediaberichten.