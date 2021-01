Het Duitse Commerzbank schrapt 10.000 banen, ruim een vijfde van alle banen, om kosten te besparen. Ook verdwijnen er veel vestigingen, blijkt donderdag uit de nieuwe strategie die de bank heeft gepresenteerd. Er gingen al geruchten rond dat er bij het financiële concern veel banen zouden verdwijnen.

Momenteel telt de bank bijna 48.000 werknemers. Commerzbank kondigde in 2019 al aan 2.300 banen te schrappen in de periode tot 2024. Verder verdwijnen in Duitsland 340 filialen van de bank. Van de 790 vestigingen blijven er dan nog 450 over. De raad van toezicht van Commerzbank bespreekt de nieuwe strategie naar verluidt op 3 februari.

Commerzbank-topman Manfred Knof en Hans-Jörg Vetter, voorzitter van de raad van toezicht, zouden naar verluidt ook bekijken hoe ze van risicovolle bezittingen af kunnen komen, omdat deze bepalen hoeveel kapitaal de bank in kas moet hebben. Verder verwacht de bank dat de inkomsten stabiel zullen blijven en zegt het winstgevendheid boven groei te verkiezen.