De economie in de VS kromp afgelopen jaar met 3,5 procent. Dat heeft het ministerie van Handel donderdag bekendgemaakt. Het was de grootste krimp van de Amerikaanse economie sinds de Tweede Wereldoorlog en de eerste in meer dan tien jaar.

De uitbraak van de COVID-19-pandemie was uiteraard de boosdoener. Vooral in het tweede kwartaal nam de economie in de VS een duikvlucht, met een historische krimp van 32,9 procent. In het kwartaal daarop volgde een groei van 33,4 procent. Dat herstel was niet genoeg om de klap van het tweede kwartaal op te vangen.

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft inmiddels een nieuw steunpakket aangekondigd van 1,9 biljoen dollar (1,57 biljoen euro) voor bedrijven en huishoudens. Dit nadat in december ook al 900 miljard dollar aan coronasteun is toegezegd.

Voor 2021 verwachten economen dat in het eerste deel van het jaar het economische herstel in de VS vertraagd wordt door de aanhoudende pandemie. Waarschijnlijk gaat de Amerikaanse economie pas tegen de zomer weer op volle kracht vooruit, onder meer omdat dan meer mensen zijn gevaccineerd.