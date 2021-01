McDonald's heeft het afgelopen jaar in Nederland flink last gehad van de coronacrisis. De omzet van de fastfoodketen daalde met ruim 13 procent. Door de lockdowns en de sluiting van de restaurants daalde het aantal bezoeken met een kwart, meldt de keten (pdf) donderdag.

Om de schade van de lockdowns te beperken zijn wel veel meer restaurants eten gaan thuisbezorgen. In 2019 konden klanten bij nog maar vijftig restaurants voor die optie kiezen, dat aantal verdubbelde in 2020 naar honderd.

Internationaal had het bedrijf last van de coronacrisis, waardoor restaurants geheel of gedeeltelijk moesten sluiten. Ondanks aantrekkende verkopen in het Verenigd Koninkrijk en Australië, daalden wereldwijd de vergelijkbare verkopen in het slotkwartaal van 2020 met 1,3 procent. De omzet ging ruim 2 procent omlaag en de winst daalde in het vierde kwartaal met 12 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.

In thuisland de Verenigde Staten verkocht de keten het afgelopen jaar meer. De vergelijkbare verkopen, waarbij alleen naar vestigingen die een jaar eerder ook al open waren gekeken wordt, stegen in het vierde kwartaal met 5,5 procent.