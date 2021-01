Nederlandse consumenten hebben afgelopen jaar zo'n 3,7 miljard euro minder uitgegeven aan eten en drinken. Dat komt niet doordat we minder gegeten hebben, maar wel door waar we het eten hebben gekocht. Bij gebrek aan mogelijkheden om buiten de deur te eten werden de uitgaven hoofdzakelijk in de supermarkt gedaan, wat goedkoper is.

Waar in 2019 nog bijna 60 miljard euro werd uitgegeven aan eten en drinken, is dat vorig jaar teruggevallen tot iets meer dan 56 miljard euro. Dat blijkt zaterdag uit cijfers van FoodService Instituut Nederland (FSIN).

Aan eten buiten de deur, in de horeca en in de catering zoals in de bedrijfskantine, werd bijna 40 procent minder uitgegeven. Dat komt neer op 7,7 miljard euro. "De winnaars zijn de foodretailers met een groei van 10 procent, of 4 miljard euro", zegt directeur Jan-Willem Grievink van FSIN. Daarmee worden de supermarkten en speciaalzaken bedoeld.

Over de hele linie is bezorgen flink in populariteit toegenomen. Zo bedroeg de groei in het bezorgen van boodschappen bijna 50 procent tot een waarde van 2,7 miljard euro. "Het bezorgen van maaltijden nam ook met tientallen procenten toe tot 2,7 miljard euro", aldus FSIN. Veel horecaondernemers zijn noodgedwongen begonnen met het bezorgen van maaltijden.

"Ook wijnclubs, diepvriesmaaltijdenmakers en cateringbedrijven gingen meer bezorgen." Inmiddels wordt ruim 6 procent van het totaal dat aan eten en drinken wordt verkocht, aan huis bezorgd. Grievink denkt dat die groei de komende jaren doorzet. "Retailers laten die omzet toenemen, ook al verdienen ze er nog zo goed als niets aan."

Dat doen de supermarkten en winkeliers omdat de consument dat verwacht. "En omdat diezelfde consument dan ook trouwer zal worden aan de fysieke winkel, waar ze wel geld verdienen aan het verkopen van boodschappen."

Overigens was het niet voor alle supermarkten een goed jaar. Als gevolg van de lege winkelstraten, leverden de kleinere supermarkten in de binnensteden juist in. De grote supermarkten buiten de centra hadden wel fors meer omzet.