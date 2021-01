Sinds begin deze week gaat de koers van het Amerikaanse bedrijf GameStop als een raket omhoog. Vorige week lag de prijs van een aandeel nog net onder de 40 dollar, inmiddels schommelt het aandeel rond de 350 dollar. Kleine beleggers verdienen er enorm veel geld mee, de grootste winnaar heeft van 50.000 dollar bijna 50 miljoen kunnen maken - en dat ten koste van grote hedgefondsen. Maar hoe kan dat? We leggen het uit.

Wat is er precies aan de hand rondom GameStop?

Beurscommentator Corné van Zeijl vat het beknopt samen: "Een groep beleggers heeft met z'n allen besloten om aandelen GameStop te kopen, zodat de koers van GameStop zou stijgen. Hedgefondsen die juist gokten op een koersdaling, verliezen daardoor nu heel veel geld."

Oké, en nu iets minder beknopt?

GameStop is een winkelketen die videogames verkoopt. De afgelopen jaren ging het niet goed met de keten, die wereldwijd bijna zesduizend vestigingen heeft, maar door grote beloftes van een nieuw bestuurslid steeg de koers.

Maar het effect van de woorden van het nieuwe bestuurslid was niets vergeleken met dat van commentaren op het beleggersforum WallStreetBets op de grote Amerikaanse site Reddit. "Dat forum is sinds de coronatijd steeds populairder geworden onder beleggende jongeren", zegt beleggingsspecialist bij LYNX Beleggen Justin Blekemolen. "Mensen zijn er heel speculatief. Ze creëren er een hype rondom een bepaald aandeel en hopen op enorme winsten."

"In dit geval hebben ze GameStop uitgekozen voor zo'n hype omdat dat aandeel de afgelopen jaren veel geshort is", zegt Blekemolen.

Geshort, wat is dat?

Grote hendgefondsen gokten erop dat het slechter zou gaan met de keten en dat het aandeel dus minder waard zou worden, en konden aan die gok geld verdienen. Belekemolen: "Dat deden ze door een aandeel te verkopen dat ze zelf op dat moment niet in bezit hadden, maar van een andere partij moesten lenen. Door dat aandeel op een later tijdstip goedkoper te kopen, konden ze geld verdienen."

Wat hadden de Reddit-gebruikers daaraan?

De gebruikers van het Reddit-forum zagen een manier om zelf geld te verdienen én de hedgefondsen dwars te zitten: door zelf aandelen te kopen, zou het aandeel van GameStop stijgen en zouden de hedgefondsen op een gegeven moment hun verlies moeten nemen en hun aandelen moeten terugkopen, om verdere schade te beperken. Daardoor zou het aandeel nóg verder stijgen.

Precies dat gebeurde. "Twee hedgefondsen hebben daardoor nu al de handdoek in de ring moeten gooien en hebben enorm veel geld verloren", zegt Van Zeijl. Het geschatte verlies loopt al op tot 70 miljard dollar, omgerekend zo'n 58 miljard euro.

Mogen die Reddit-gebruikers dat zomaar doen?

"Dat is de vraag", zegt Blekemolen. "Er gaan geluiden op dat dit koersmanipulatie is, maar aangezien Reddit een openbaar forum is en de gebruikers geen afspraak maakten om de aandelen te kopen maar het eerder als mededeling brachten, denk ik dat ze ermee wegkomen." Dat denkt Van Zeijl ook.

De kans bestaat dat de actie van de Reddit-gebruikers wel grotere gevolgen heeft. "De Amerikaanse toezichthouder zegt de zaak te bestuderen en eigenaren van de aandelenbeurs Nasdaq zeggen dit ook te willen monitoren. Dit soort acties zouden namelijk heel negatief kunnen uitpakken, als de benadeelde partij bijvoorbeeld een pensioenfonds is en veel geld verliest", zegt Blekemolen.

En hoe gaat deze zaak aflopen?

Van Zeijl: "In tranen. De klappen bij de hedgefondsen zijn al uitgedeeld, die hebben hun verlies moeten pakken." Bij sommige Reddit-gebruikers zal het ongetwijfeld ook verliezen opleveren, zegt hij. "Maar voorlopig hebben ze gewonnen, het verlies van de hedgefondsen is voor nu de winst van de kleine, particuliere beleggers."