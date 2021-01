De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar mogelijke prijsmanipulatie van voedingsmiddelenfabrikant Mondelez. Dat heeft de EC donderdag bekendgemaakt. Het bedrijf, dat onder meer Bastogne-koeken, Oreo's en chocolade van Côte d'Or, Toblerone en Milka op de markt brengt, zou grensoverschrijdende handel van zijn producten binnen de EU hebben beperkt, om zo de prijs op te drijven.

De commissie is in november 2019 onaangekondigd binnengevallen bij het Amerikaanse bedrijf, nadat het signalen had ontvangen dat er ongeoorloofde handelspraktijken hadden plaatsgevonden. Nu maakt de EC dus bekend dat het een formeel onderzoek start naar mogelijke prijsmanipulatie.

Het vermoeden bestaat dat Mondelez op diverse manieren heeft geprobeerd om het vrije verkeer van zijn artikelen binnen Europa te beperken, om zo schaarste te creëren. Daardoor kan het de prijs van zijn producten kunstmatig hoog houden.

Zo zou het bedrijf met handelaren hebben afgesproken dat zij de Mondelez-producten maar in een beperkt aantal landen op de markt mogen brengen. Ook zou de productinformatie in minder talen op de verpakkingen staan, om zo de distributie in verschillende landen moeilijker te maken.