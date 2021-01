Naarmate de coronacrisis langer duurt, lopen ook de bedragen op die bedrijven bij banken lenen, net als de som van het uitstel op aflossingen. Ondernemers klagen dat de banken strenger worden, maar de banken herkennen zich niet in dat beeld en stellen dat de context is verslechterd. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Chris Buijink donderdag.

De NVB-voorzitter krijgt daarin bijval van de grootbanken ING, ABN AMRO en Rabobank. "De tunnel wordt steeds langer", zegt Kirsten Konst, die bij de Rabobank verantwoordelijk is voor het zogeheten zakelijk bankieren. "Mogelijk stond het businessmodel van een bedrijf al onder druk. Als daar nu opgebouwde schulden en uitstel bij komen, wordt de optelsom anders."

Doordat die optelsom anders is geworden, zullen bepaalde ondernemers na de coronacrisis niet meer in staat zijn om de opgebouwde schulden terug te betalen. Onder die schulden valt ook uitstel van betaling van bijvoorbeeld belasting en huur en betalingen aan leveranciers.

Ondernemers die voorheen niet bij de bank aanklopten omdat ze toch al geen lening zouden kunnen krijgen, proberen dat nu alsnog. "We zien ondernemers die geen klant waren", zegt Buijink. "Dat zijn geen gesprekken die veel perspectief bieden."

'Bijzonder beheer kan bedrijven echt verder helpen'

Wanneer bedrijven wel al klant zijn bij een bank, maar in de problemen dreigen te komen, worden zij ondergebracht bij het zogenoemde bijzonder beheer van de bank. Dat heeft een slechte reputatie en volgens de banken is ook dat onterecht. "Het wordt gezien als een strafbankje", zegt de voorzitter van de NVB. "Maar daar kunnen bedrijven echt verder geholpen worden. Twee op de drie komen daar weer uit."

Geen van de drie grootbanken zegt dat het nu stormloopt bij die afdeling bijzonder beheer. "De banken zijn wel klaar voor een toestroom", stelt de NVB. "We houden er rekening mee dat meer bedrijven in problemen kunnen komen." Door de overheidssteun, die recent verruimd is, blijft een grote toestroom nog uit.

"De instroom is op dit moment niet groter", stelt Daphne de Kluis van ABN. "Maar het duurt wel langer voordat bedrijven uitstromen."

Sinds medio december hebben banken 5,5 miljard euro extra financiering verleend aan bedrijven in de vorm van uitstel van aflossingen, leningen of meer krediet.