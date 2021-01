Bij verlichtingsbedrijf Signify verdwijnen de komende tijd ruim zevenhonderd banen. Bij de Nederlandse tak van de voormalige lampendivisie van Philips worden meer dan 250 arbeidsplaatsen geschrapt, zo bevestigt een woordvoerder donderdag na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad.

Signify, dat onder meer lampen van Philips en Philips Hue verkoopt, moet naar eigen zeggen ingrijpen om de gevolgen van de coronacrisis in te dammen. Het bedrijf heeft veel last van uitgestelde of geschrapte investeringen in winkels, kantoren en hotels, waarvoor het verlichting installeert.

"Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we ons best gedaan om deze uitdaging het hoofd te bieden, door vrijwillige solidariteitsbijdrages van het personeel, het schrappen van dividenduitkeringen en het op peil houden van de cashflow. Daardoor is in het afgelopen jaar niemand ontslagen en waren we op basis van die prestaties in staat de bijdrage terug te betalen en alsnog dividend mogelijk te maken", aldus een woordvoerder.

"De dynamiek van 2020 is echter een andere dan die van 2021 en de langere termijn. Het effect van de coronacrisis is groter dan voorzien en het zal nog zeker tot 2023 duren voordat de markt weer op het niveau van voor de crisis is. Daar moeten we iets aan doen."

Zo gaat allereerst het mes in de centrale organisatie. In Nederland betekent dat zoals gezegd een verlies van zo'n 250 arbeidsplaatsen. Zo verdwijnen er banen bij de marketing- en communicatieafdeling, terwijl in Eindhoven en Amsterdam ook juridisch personeel en personeelsfunctionarissen hun baan zullen verliezen.

De eerder aangekondigde inkrimping van de researchafdeling in Eindhoven, waarbij zestig banen verloren gaan, is onderdeel van de donderdag bekend geworden maatregelen.