Het Noorse staatsfonds heeft de waarde van zijn beleggingen in 2020 zien groeien met 1,07 biljoen kroon (ruim 101 miljard euro). Dat blijkt uit donderdag gepresenteerde jaarcijfers van het fonds, het grootste in zijn soort ter wereld. Er werd een rendement van 10,9 procent behaald.

"Hoewel de coronacrisis in 2020 van invloed is geweest, was het opnieuw een goed jaar voor het fonds", zo zei de gouverneur van de Noorse centrale bank in een eerste reactie. Het staatsfonds wordt gerund door een afdeling van de centrale bank.

Het fonds profiteerde vooral van zijn beleggingen in Tesla, Amazon, Microsoft en Apple. Met de techinvesteringen behaalde het staatsfonds een rendement van bijna 42 procent.

Wel benadrukte de gouverneur dat het hoge rendement een teken is dat de waarde van de beleggingen kan fluctueren. Zo maakte het fonds in de eerste helft van vorig jaar een verlies van 17,9 miljard euro.