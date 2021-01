Douglas sluit circa 500 van de 2.400 Europese winkels, heeft de Duitse parfumerieketen donderdag bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk of het ook filialen in Nederland betreft.

Douglas wijt de winkelsluitingen hoofdzakelijk aan de coronacrisis, waardoor mensen nog meer online zijn gaan shoppen. Vooral winkels in Zuid-Europa zullen de deuren sluiten, maar ook zo'n 60 van de ongeveer 430 zaken in Duitsland gaan niet meer open.

Volgens de keten worden de winkels in de zuidelijke Europese landen heel hard geraakt door de coronacrisis. Ook is er in die landen als gevolg van eerdere overnames sprake van te veel overlap tussen de locaties van de winkels, zegt het moederbedrijf.

In Duitsland verliezen zo’n zeshonderd van de 5.200 winkelmedewerkers hun baan. Zij worden zoveel mogelijk begeleid naar ander werk.

De winkelsluitingen en andere kostenbesparende maatregelen moeten Douglas op jaarbasis 120 miljoen euro aan kosten schelen.