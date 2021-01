Het UWV voorziet dat het aantal banen in Nederland dit jaar uitkomt op gemiddeld bijna 10,6 miljoen, ongeveer evenveel als in 2018. Dat meldt het UWV donderdag in zijn arbeidsmarktprognose, die is gebaseerd op de novemberraming van het Centraal Planbureau (CPB).

Het aantal banen neemt daarmee in twee jaar tijd met 189.000 af. "In de meeste sectoren neemt het aantal banen dit jaar af", stelt het UWV. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis. Vooral uitzendbureaus zullen veel minder werk aanbieden, maar ook in de horeca en industrie gaan tienduizenden banen verloren.

Door de steunmaatregelen van de overheid zijn het verlies aan banen en de toename van de werkloosheid tot dusver nog beperkt gebleven.

Het aantal banen daalde vorig jaar al wel met 86.000. Voor dit jaar is de verwachting dat nog eens 103.000 banen verloren gaan. "Door de coronacrisis zijn er meer sectoren waar banen verdwijnen, dan sectoren waar banen bij komen", stelt de uitvoeringsinstantie. Vooral banen in sectoren die direct door de contactbeperkende maatregelen geraakt worden, zullen verdwijnen.

"Of waar met veel flexibele contracten wordt gewerkt", aldus het UWV. Bij uitzendbureaus gaat het om 76.000 banen, in de horeca 59.000 en in de industrie 39.000. "Er zijn ook sectoren waar meer werk zal ontstaan", stelt het UWV. Zoals in de zorg, openbaar bestuur en informatie en communicatie.