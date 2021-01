Het ziekteverzuim in de zorgsector is in het afgelopen jaar met 11 procent opgelopen, waardoor per dag gemiddeld 63.000 zorgmedewerkers niet inzetbaar waren. Dat blijkt uit donderdag gepresenteerde cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet, dat onderdeel is van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM.

In de thuiszorg steeg het verzuim het hardst: met 16 procent. In de ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg viel de personeelsuitval respectievelijk 11 en 10 procent hoger uit ten opzichte van een jaar eerder.

Het zogeheten verzuimpercentage in de zorgsector als geheel komt uit op 6,83, het hoogste niveau sinds 2004. In de laatste maand van het jaar piekte het verzuimpercentage op 7,75.

"De nieuwe cijfers van Vernet laten zien onder welke druk de mensen in de zorgsector hebben gewerkt in het afgelopen jaar", aldus PGGM-CEO Edwin Velzen.

Volgens de onderzoekers liep het ziekteverzuim het afgelopen jaar in de pas met de coronabesmettingen onder het zorgpersoneel. De sprong van 11 procent in het ziekteverzuim was dan ook hoger dan in 2018, toen Nederland getroffen werd door een griepgolf. Toen lag het verzuim 8 procent hoger in vergelijking met het jaar ervoor.

Voor het onderzoek zijn ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) onderzocht. Er werken in totaal zo'n 930.000 mensen in die vier sectoren. In de gehele zorg- en welzijnssector werken op dit moment circa 1,3 miljoen mensen.

Het onderzoek werd gedaan bij ongeveer vierhonderd zorginstellingen.