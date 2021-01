De gekte op Wall Street rond de winkelketen voor computerspelletjes GameStop blijft aanhouden. Het aandeel schoot woensdag nog eens 135 procent omhoog op de beurs in New York, aangejaagd door een groep kleine beleggers die de strijd is aangegaan met shortsellers, zoals grote hedgefondsen.

De fans van GameStop hebben zich georganiseerd via het onlineplatform Reddit en kopen de laatste tijd op grote schaal aandelen. Daardoor gaat de koers al enige tijd spectaculair omhoog. Maar shortsellers, die speculeren op een koersdaling, lijden daardoor juist grote verliezen.

Hedgefondsen, waaronder Melvin Capital, hebben al miljarden dollars verloren. Sommige analisten omschreven die strijd als 'nerds vs Wall Street'.

De beurswaarde van GameStop ligt door de opmars inmiddels op ongeveer 25 miljard dollar (20,6 miljard euro). In één week tijd schoot de koers van de Amerikaanse gamewinkelketen met bijna 1.000 procent omhoog. Het aandeel begon dit jaar op 19 dollar en sloot woensdag op ruim 347 dollar.

Het Witte Huis heeft al gezegd de situatie rond GameStop in de gaten te houden, samen met minister van Financiën Janet Yellen. In een toelichting op het rentebesluit van de Federal Reserve wilde Fed-voorzitter Jerome Powell geen commentaar geven op GameStop.