Tesla heeft voor het eerst in zijn 17-jarig bestaan over een geheel jaar winst gedraaid. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's sloot 2020 af met een winst van 721 miljoen dollar (595 miljoen euro), zo blijkt uit woensdagnacht gepresenteerde jaarcijfers. In 2019 draaide Tesla nog een verlies van 862 miljoen dollar.

De zwarte cijfers bij Tesla kwamen niet als een verassing, aangezien de fabrikant ondanks de coronacrisis in de eerste drie kwartalen al winstgevend was. Het vierde kwartaal werd met een winst van 270 miljoen dollar (222 miljoen euro) eveneens succesvol succesvol afgesloten.

Voor dit jaar verwacht Tesla veel van het nieuwe Model Y. In de Verenigde Staten is de auto reeds te koop. Daar is de Model Y al succesvoller dan de Model 3. Eerder deze maand gingen de eerste leveringen van de Model Y in China van start, in de loop van dit jaar komt de auto ook naar Europa. In 2021 moet tevens de productie van de Model Y in Berlijn op gang komen.

Tesla leverde in 2020 een recordaantal van 499.550 elektrische auto's af, een toename van 36 procent vergeleken met een jaar eerder en ruim een verdubbeling ten opzichte van het aantal leveringen in 2018.

Met bijna een half miljoen leveringen was Tesla vorig jaar met afstand de succesvolste fabrikant van elektrische auto's ter wereld. Het merk verkocht bijna viermaal zoveel als zijn naaste belagers, BYD uit China en Volkswagen.

In Nederland was Tesla in 2020 een stuk minder succesvol. De verkoop daalde met 71 procent tot een kleine negen duizend exemplaren. Elders in Europa ging het beter; de Model 3 eindigde met ruim 85.000 stuks op de tweede plaats in de Europese verkooplijst voor elektrische auto's, achter de Renault Zoe.