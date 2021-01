Eigenaren van de Nasdaq-aandelenbeurs in New York willen de handel in een specifiek aandeel stilleggen als ze vermoeden dat de koers gemanipuleerd wordt via social media. Dat zegt directeur Adena Friedman op de Amerikaanse zender CNBC. Ze reageert hiermee op de opvallende koersstijging van onder andere gameverkoper GameStop.

De koers van dat bedrijf is met maar liefst 354 procent gestegen in de afgelopen twee weken. Op woensdag klom de koers van het aandeel verder. Volgens marktkenners kan dit samenhangen met diverse berichten op het sociale medium Reddit.

Ook de koersen van andere aandelen schoten woensdag opvallend ver de hoogte in. Het gaat onder andere om bioscoopketen AMC, die de waarde van zijn aandeel in korte tijd zag verdrievoudigen, terwijl de markt met gemiddeld 1 procent daalde. Ook de koers van BlackBerry spoot met 185 procent omhoog. Over de genoemde bedrijven werd op Reddit volop gepraat.

"Als we zien dat er op sociale media veel wordt gepraat over een aandeel en we zien tegelijkertijd ongewone handelsactiviteiten, besluiten we mogelijk om de handel in het betreffende aandeel tijdelijk stop te zetten om de situatie te onderzoeken", aldus Nasdaq-baas Friedman.

Als uit dat onderzoek blijkt dat er mogelijk gemanipuleerd wordt, wil het beursbedrijf contact opnemen met toezichthouders voor verder onderzoek. Friedman adviseerde de toezichthouders om dergelijke activiteiten ook zelf in de gaten te houden.