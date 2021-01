Luchtvaartmaatschappij Air France en vliegtuigbouwer Airbus moeten mogelijk toch terechtstaan vanwege een crash van een vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs in 2009. Twee jaar geleden besloten Franse rechters dat de aanklachten tegen Air France en Airbus niet tot een veroordeling konden leiden, maar de openbaar aanklager is daartegen in beroep gegaan.

Vlucht AF447 stortte op 1 juni 2009 in de Atlantische Oceaan, ergens tussen Brazilië en de kust van West-Afrika. Alle 228 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Het ongeval was het dodelijkste incident in de geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij.

Uit onderzoek bleek dat de snelheidssensoren bevroren waren, nadat het vliegtuig door een storm was gevlogen. De piloten reageerden daar verkeerd op en hielden de neus te hoog, waardoor de motoren stilvielen en het toestel uit de lucht viel.

Bij de eerdere rechtszaak tegen Airbus en Air France bepaalden de rechters dat de fout bij de piloten lag. Daarom zouden de twee bedrijven geen schuld hebben.

Volgens de openbaar aanklager moet een deel van de schuld toch bij de bedrijven worden gelegd, omdat zij de crash hadden kunnen helpen voorkomen. Air France zou tekort zijn geschoten bij de training van piloten. Airbus wordt verweten de risico's van bevroren sensoren verkeerd te hebben ingeschat.

Begin maart bepaalt een beroepshof in Parijs of er alsnog een rechtszaak komt.