Jongeren onder de achttien jaar kunnen nog steeds op veel plekken alcohol en tabak kopen. Dat blijkt uit controles van het ministerie van Volksgezondheid, waarvan de resultaten woensdag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Minister Paul Blokhuis is ontevreden over de resultaten.

De controles zijn vorig jaar door zogeheten mysteryguests uitgevoerd bij onder meer supermarkten, tankstations, horecabedrijven, sportkantines en slijterijen. De mysteryguests zijn jongeren van zeventien jaar die in opdracht van het kabinet proberen om bier, wijn of sigaretten te kopen.

De jongeren kregen alcohol in 38 procent van de gevallen niet mee. De controles zijn het slechtst bij maaltijdbezorgers. Slechts in 2,2 procent van de gevallen is de verplichte leeftijdscontrole goed uitgevoerd en kreeg de jongere het product niet. Slijterijen en supermarkten deden het met percentages van 66,3 en 58,1 procent aanmerkelijk beter.

Ook bij tabak gaat het nog vaak mis. De mysteryguests kregen sigaretten of shag in 50,2 procent van de gevallen niet mee. Negatieve uitschieters waren bedrijven die aan huis bezorgen. Slechts bij 11,2 procent van de gevallen kon de jongere de tabak niet kopen. De supermarkten en tabaksspeciaalzaken deden het aanmerkelijk beter.

Zowel bij tabak als bij alcohol was er geen enkele sector die zich in alle gevallen aan de regels hield. Blokhuis is dan ook niet te spreken over de resultaten, zeker omdat er niet of nauwelijks verbetering is in vergelijking met de resultaten uit eerdere jaren. De minister noemt de cijfers zorgelijk en hamert erop dat er verbetering moet komen.

De controles zijn deels uitgevoerd in een periode waarin het dragen van een mondkapje verplicht was. De resultaten waren niet anders dan in de periode waarin een mondkapje niet verplicht was.